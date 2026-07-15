Duemila anime tre province due ore di pullman | il prezzo dell’istruzione in Sardegna

In Sardegna, circa duemila studenti devono percorrere fino a due ore di viaggio in pullman per raggiungere le scuole, attraversando tre province. La distanza e i tempi di percorrenza rappresentano una sfida quotidiana per le famiglie e gli studenti, che affrontano questi spostamenti ogni giorno per frequentare le lezioni. La situazione evidenzia le difficoltà logistiche legate alla distribuzione delle strutture scolastiche nell’isola.

C'è un luogo, nel cuore della Sardegna, dove il suono della sveglia alle sei del mattino non è solo l'inizio di una giornata, ma il primo atto di una resistenza quotidiana contro la geografia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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