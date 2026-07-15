Due incendi si sono verificati a breve distanza l’uno dall’altro a Montemaggiore al Metauro. All’alba, un incendio ha interessato un capanno agricolo vicino a una casa, portando all’evacuazione di una persona disabile. La persona è stata trasportata in ospedale per controlli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati altri feriti o danni strutturali.

Evacuato all’alba dalla casa minacciata dalle fiamme. Momenti di apprensione ieri mattina a Montemaggiore al Metauro, dove un incendio divampato in un capanno agricolo adiacente a un’abitazione ha reso necessario l’intervento dei soccorsi per mettere in salvo una persona disabile, poi trasportata in ospedale per accertamenti. Nelle stesse ore un secondo rogo ha interessato un capanno agricolo a Serrungarina. L’allarme è scattato intorno alle 5,30 di ieri. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Fano con due autobotti, supportate da personale e mezzi del comando provinciale di Pesaro. Le fiamme avevano coinvolto un capanno agricolo situato a ridosso di un’abitazione, facendo temere un’estensione dell’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due incendi a poca distanza. Evacuata una persona disabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio a Camerano, evacuata la zona. L'inferno in 3 minuti

Notizie e thread social correlati

Incendi in due condomini in Brianza: una palazzina evacuataDue incendi si sono verificati in due condomini della Brianza nel pomeriggio di sabato 23 maggio, a poche ore di distanza.

Temi più discussi: Due incendi a poca distanza. Evacuata una persona disabile; Incendio a Roma, rogo davanti all'ospedale Sant'Andrea. Brucia pensilina del bus; Emergenza incendi, Sardegna tagliata in due: chiusa al traffico la 131 nell’Oristanese – Gli aggiornamenti; A fuoco il Carso sloveno, un uomo multato per incendio doloso.

Petrona’, due incendi in poche oreDue distinti roghi stanno vessando da oggi pomeriggio, 3 luglio 2026, il territorio di Petrona’. I due incendi si sono sviluppati in localita’ Bagnarota e nei pressi del bivio per Belcastro e Mesoraca ... catanzaroinforma.it

Vento, caldo e sterpaglie. Due incendi in poche ore. Superlavoro dei pompieriInterventi a Concorezzo e nei campi di via Sardegna a Monza ... msn.com