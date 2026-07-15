Rudy Ghiara, noto surfista italiano, è stato operato d’urgenza dopo un incidente a Bali. L’atleta si trovava a Bingin, sull’isola indonesiana, per preparare la stagione 2026, quando è rimasto gravemente ferito durante un allenamento. Le sue condizioni sono state considerate serie, ma non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze a lungo termine. L’incidente si è verificato durante una sessione di allenamento in mare.

Poteva avere conseguenze ancora più gravi l’incidente che ha coinvolto Rudy Ghiara, tra i principali interpreti italiani del surf da onda estrema. L’atleta ligure è rimasto seriamente ferito durante un allenamento a Bingin, sull’isola di Bali, dove si trova per preparare la stagione 2026. Dopo un delicato intervento chirurgico e una notte di osservazione neurologica, il surfista è stato dimesso dall’ospedale. L’incidente durante l’allenamento. L’infortunio è avvenuto a Bingin, una delle onde più tecniche e iconiche dell’Indonesia. Ghiara aveva appena completato con successo il primo tubo della serie quando ha tentato di superare una seconda sezione dell’onda, nel tratto più superficiale del reef. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Drammatico incidente per il campione Rudy Ghiara a Bali: operato d’urgenza

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