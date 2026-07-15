Nel carcere di Dozza ci sono 828 detenuti, più del doppio rispetto ai 400 posti disponibili. La struttura non dispone di ventilatori per affrontare eventuali emergenze sanitarie. Oltre la metà dei detenuti sono registrati come tossicodipendenti. La situazione di sovraffollamento e carenza di attrezzature mette sotto pressione le strutture penitenziarie.

Emergenza carceri, la Dozza registra il doppio dei detenuti rispetto alla capienza prevista. E oltre la metà di loro sono registrati come tossicodipendenti. Attualmente nella casa circondariale Rocco d’Amato sono ristrette 828 persone, contro spazi per 480 (a cui però vanno sottratti 50 posti di una sezione in cui sono in corso lavori di ristrutturazione delle docce e 24 di un’altra sezione). Su 828, ben 433 sono registrati come tossicodipendenti. Di recente, tutto il terzo piano della Dozza era rimasto praticamente senz’acqua, con proteste feroci da parte dei detenuti che avevano fatto delle barricate e appiccato piccoli incendi: anche se il guasto è stato riparato, non è detto che non potrebbe ricapitare, in quanto ci sono problemi strutturali all’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dozza, emergenza continua: "Su 400 posti, 828 detenuti. E mancano i ventilatori"

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