Dove vedere in tv Italia-Belgio Nations League volley 2026 | orario programma streaming

La partita tra Italia e Belgio si svolgerà in televisione, con dettagli su orario e programma disponibili. La sfida fa parte della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile, che ha già visto l’Italia affrontare il Giappone nell’ultimo appuntamento. Le modalità di visione includono anche lo streaming, per permettere agli spettatori di seguire l’evento attraverso diverse piattaforme. Nessuna informazione specifica su orario o canali è stata ancora comunicata.

Dopo aver affrontato il Giappone nel confronto che ha aperto l’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile, l’Italia tornerà in campo a Osaka per affrontare il Belgio in un confronto che si preannuncia particolarmente serrato e che avrà un peso specifico non indifferente nella lotta per la qualificazione alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L’appuntamento è per giovedì 16 luglio alle ore 08.30 italiane. I Campioni del Mondo se la dovranno vedere contro gli arrembanti Red Dragons, che hanno battuto gli azzurri nella fase a gironi dell’ultima rassegna iridata, salvo poi cedere al cospetto dei nostri portacolori nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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