Federauto ha chiesto al Comune di individuare parcheggi dedicati alle minicar, dopo la crescente diffusione di questi veicoli nelle strade di Bologna. L’associazione evidenzia che si tratta di un'invasione pacifica, ma sottolinea la necessità di spazi specifici per gestire la presenza crescente delle minicar. La richiesta arriva in un momento di stretta sulle minicar, con l’obiettivo di regolare meglio la circolazione e migliorare la gestione del traffico nella città.

Due ruote ’di troppo’: si accende il confronto sulla diffusione delle minicar per le strade di Bologna. Un’invasione pacifica, evidenzia Federauto (Ascom-Confcommercio), la quale ha richiesto un incontro all’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, per fare il punto sulla sosta dei quadricicli leggeri, alla luce delle recenti indicazioni emerse in merito all’applicazione della normativa. Un tempo capitale degli scooter, Bologna sembra avere effettuato la transizione in direzione dei motocicli a quattro ruote, sempre più apprezzati dal pubblico giovane anche perché alimentati elettricamente, e dunque al riparo dai rincari di benzina e gas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo la stretta sulle minicar. Federauto, appello al Comune: "Individuare parcheggi ad hoc"

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