Il portafoglio digitale sulla app IO si aggiorna per includere nuovi documenti, oltre alla patente e alla tessera sanitaria già presenti. L’aggiornamento permette di conservare ulteriori carte digitali senza aumentare il peso fisico del portafoglio. La funzione consente di visualizzare e gestire i documenti direttamente dallo smartphone, mantenendo la praticità e la semplicità di accesso. Non sono stati annunciati dettagli sui tipi di carte che verranno aggiunte in futuro.

I l portafoglio si riempie ancora di nuove carte, ma il peso in tasca o in borsa non cambierà e il motivo è semplice: il portafoglio di cui si parla è quello digitale della app IO. Chi, infatti, ha già caricato la patente o la tessera sanitaria sull’IT-Wallet, il contenitore virtuale all’interno dell’app IO, sa bene quanto sia comodo poter lasciare a casa la plastica. Per questo accoglierà come un’ottima notizia che l’applicazione apre a una nuova serie di certificati e documenti di uso quotidiano che renderanno la vita burocratica decisamente più leggera e sempre più a portata di schermo. eSim: come funziona la sim digitale e quali rischi nasconde per privacy e sicurezza X Leggi anche › App iO, il cassetto fiscale è ora a portata di smartphone IT Wallet della app IO, i nuovi arrivi tra Isee e titoli di studio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la patente e la tessera sanitaria, il portafoglio digitale sull’applicazione IO si prepara a ospitare nuovi documenti

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A portata di Click. Mamma, ho perso il portafoglio: come il digitale può aiutarci in questi casi

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