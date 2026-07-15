Dopo dodici anni di collaborazione, il giornalista romano di 36 anni ha annunciato sui social di lasciare il ruolo di inviato nel programma televisivo di Italia 1. La comunicazione è stata fatta tramite un lungo messaggio pubblicato online, senza indicare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui progetti futuri.

N icolò De Devitiis lascia Le Iene. Dopo dodici anni da inviato del programma di Italia 1, il giornalista romano, 36 anni, ha annunciato il proprio addio con un lungo post pubblicato sui social. Un messaggio commosso che ripercorre un percorso professionale e umano iniziato nel 2014, tra ricordi, ringraziamenti e un futuro ancora tutto da scrivere. Berlusconi: i programmi tv Mediaset che hanno fatto la storia. guarda le foto Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni. L’ormai ex inviato della trasmissione di Italia 1 ha scelto i social per comunicare la sua decisione. Nel post, accompagnato da un carosello di fotografie che ripercorrono la sua carriera, l’inviato ha voluto chiudere il cerchio usando la stessa immagine con cui nel 2014 annunciava il primo servizio per Le Iene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Dopo dodici anni da inviato, il giornalista romano saluta la trasmissione di Italia 1 con un lungo post sui social

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