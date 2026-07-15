Il premio Nobel è stato istituito nel 1901 da Alfred Nobel, inventore svedese. Da allora, molte donne hanno ricevuto il riconoscimento in vari settori, tra cui fisica, chimica, medicina, letteratura e pace. Le prime vincitrici femminili sono arrivate negli anni successivi, con alcune premiate più volte. La maggior parte delle premiate ha ottenuto il Nobel per le scoperte scientifiche o per il contributo alla pace. Alcune sono state riconosciute anche per opere letterarie di grande rilievo.

Nel 1901 prese vita il premio Nobel, da un’idea di Alfred Nobel, ingegnere e inventore svedese. Nato per “riposizionare” la reputazione del suo ideatore – scopritore della dinamite, malvista dai suoi contemporanei -, il suo obiettivo è quello di premiare “chi rende i maggiori servizi all’umanità”, in tutti i campi, dalla fisica alla chimica, dalla letteratura all’economia, fino alla medicina e alla pace. Ma quali e quante sono le donne premio Nobel? Dal 1901 al 2025, le donne premiate sono state 67, per un totale di 68 riconoscimenti (Marie Curie è stata insignita due volte). Vediamo di chi si tratta: ecco l’ elenco completo delle donne che hanno vinto il premio Nobel fino ad oggi. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Donne da Nobel: ecco quali hanno vinto l’ambito premio

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