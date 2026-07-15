Don Paolo Bizzocchi è il nuovo parroco

Don Paolo Bizzocchi, 39 anni, originario di Montescudo, è stato nominato parroco della parrocchia di San Biagio di Roncofreddo e delle parrocchie di Santa Paola, Monteleone, Musano e Cento. Dopo aver trascorso due anni a Savignano sul Rubicone aiutando le parrocchie di Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare e San Giovanni in Compito, assume il nuovo incarico.

Don Paolo Bizzocchi, 39 anni, originario di Montescudo in provincia di Rimini, dopo due anni passati a Savignano sul Rubicone in aiuto alle parrocchie di Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare e San Giovanni in Compito è stato nominato parroco della parrocchia di San Biagio di Roncofreddo e delle parrocchie di Santa Paola, Monteleone, Musano e Cento. Prende il posto di don Giuseppe Arcangeli destinato alla parrocchia di Viserba Monte. All’insediamento, presieduto dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, era presente anche Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, e tutta la celebrazione è stata accompagnata dal coro parrocchiale. Ha detto il vescovo: "Prima di tutto dobbiamo ringraziare don Giuseppe e poi diamo il benvenuto a don Paolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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