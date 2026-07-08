Tempo di lettura: 3 minuti GESESA, il 09 luglio, avvierà la sua campagna di sensibilizzazione dedicata al risparmio idrico, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili validi sempre ma, in particolare, nei mesi estivi, quando l’aumento dei consumi e la riduzione della disponibilità di acqua rendono ancora più importante evitare gli sprechi. Per GESESA il risparmio idrico non è soltanto una buona pratica ma un dovere collettivo nei confronti dell’ambiente e delle future generazioni. Coinvolgere i più giovani significa investire nella cultura della sostenibilità, perché sono proprio loro i migliori ambasciatori del cambiamento. Con questa campagna si vuole ancora una volta evidenziare l’importanza di ogni singolo gesto e che, quindi, ciascuno può contribuire a preservare una risorsa indispensabile come l’acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Acqua nelle tue Mani”: GESESA lancia la campagna estiva per il risparmio idrico

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