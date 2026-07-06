Ageing perché per le donne è quasi impossibile ricollocarsi dopo i 50 anni? La formatrice | Le aziende non dovrebbero giudicare il curriculum dalla data di nascita

Le aziende spesso evitano di assumere donne over 50, rendendo difficile la ricollocazione lavorativa. La formatrice e esperta in comunicazione di crisi sottolinea che il curriculum non dovrebbe essere giudicato dalla data di nascita. Attiva a Trieste come docente del Ciofs, lavora nel settore della comunicazione e formazione, evidenziando come le pratiche di selezione penalizzino le donne in questa fascia di età.

Klementina Koren, laureata in Relazioni Pubbliche ed esperta in comunicazione di crisi, si occupa di comunicazione e formazione. A Trieste è una dei docenti del Ciofs (Centro italiano opere femminili salesiane). Fra i progetti formativi c'è anche quello dedicato al reinserimento lavorativo dei dipendenti di aziende in momento di crisi o ristrutturazione. «Ho potuto verificare nel concreto cosa significhi l'ageing sul lavoro lavorando con alcune dipendenti di un’industria licenziate dal lavoro tra i 50 e i 56 anni. Tutte loro avevano fatto la carriera in fabbrica, quindi iperspecializzate in una mansione che oggi non esiste più perché la manutenzione di quelle macchine per filato pregiato oggi non è più richiesta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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