Un ponte accanto al San Michele? Sarebbe una pazzia Esperti sindaci e comitati chiedono di valutare alternative

Durante un convegno organizzato dalla rete Occhio al Ponte, architetti e ingegneri hanno espresso dubbi sulla proposta di costruire un nuovo ponte accanto a quello storico, definendola una soluzione poco sensata. Sindaci e comitati hanno richiesto di esplorare alternative, evidenziando la necessità di valutazioni più approfondite prima di procedere con questa opzione. La discussione si è concentrata sulla compatibilità e l’impatto di un nuovo attraversamento in quella posizione.

Al convegno promosso dalla rete Occhio al Ponte, architetti e ingegneri criticano l’ipotesi di un nuovo attraversamento in affiancamento allo storico ponte. «Serve una visione complessiva della mobilità e un confronto con il territorio». “Costruire un nuovo ponte sull’Adda accanto allo storico San Michele sarebbe una pazzia”. A sostenerlo non sono soltanto i comitati e gli ambientalisti che da mesi contestano il progetto, ma anche alcuni tra i maggiori esperti italiani di architettura, ingegneria e pianificazione della mobilità. È quanto emerso nel corso del convegno organizzato dalla rete Occhio al Ponte, che nella serata di giovedì 1° luglio ha richiamato nella sala civica di Calusco d’Adda amministratori locali, tecnici, associazioni e cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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