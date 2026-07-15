Life&People.it La perfezione predittiva si porta dietro una sottile forma di claustrofobia: quando l’ambiente digitale anticipa ogni mossa con esattezza millimetrica, la comodità si converte nel perimetro di una gabbia invisibile. Accade quando ci si rende conto che ogni canzone suggerita, ogni articolo proposto e persino ogni potenziale connessione relazionale sono il risultato di un calcolo probabilistico che ha anestetizzato il brivido della scoperta casuale. Una controffensiva sta ridisegnando il nostro rapporto con le architetture di rete: sono i digital decelerators, i sabotatori gentili dell’algoritmo. Non stiamo parlando del radicalismo che impone il blackout digitale o il ritorno ai telefoni analogici a conchiglia, è una postura filosofica e tecnologica molto più sottile. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Digital decelerators: i sabotatori gentili che confondono i big data

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