digger tom cruise svela come ha creato il look per diventare un folle magnate del petrolio

Notizia in breve

Tom Cruise ha spiegato come ha realizzato il look di un magnate del petrolio nel suo nuovo film. Per interpretare il personaggio, l’attore ha lavorato sulla sua immagine e sulla fisicità, senza ricorrere a metodi digitali. Si tratta del suo primo ruolo originale dopo quasi dieci anni. La produzione ha curato i dettagli del suo abbigliamento e del trucco per rendere credibile il personaggio eccentrico. Cruise ha condiviso le fasi di preparazione e le scelte estetiche adottate.