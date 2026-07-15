Digger Tom Cruise svela come ha creato il look per diventare un folle magnate del petrolio
Tom Cruise ha spiegato come ha realizzato il look di un magnate del petrolio nel suo nuovo film. Per interpretare il personaggio, l’attore ha lavorato sulla sua immagine e sulla fisicità, senza ricorrere a metodi digitali. Si tratta del suo primo ruolo originale dopo quasi dieci anni. La produzione ha curato i dettagli del suo abbigliamento e del trucco per rendere credibile il personaggio eccentrico. Cruise ha condiviso le fasi di preparazione e le scelte estetiche adottate.
L'attore racconta la costruzione fisica dell'eccentrico magnate del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, il suo primo ruolo originale dopo quasi dieci anni. A 18 anni dal demenziale Tropic Thunder, Tom Cruise torna a sorprendere il pubblico con una delle trasformazioni più vistose della sua carriera. Nel nuovo film Digger, diretto da Alejandro González Iñárritu, la star di Mission: Impossible abbandona l'immagine dell'eroe atletico e impeccabile che lo accompagna da decenni per interpretare Digger Rockwell, un anziano magnate del petrolio decisamente sopra le righe. Trucco prostetico, capelli radi, dentatura alterata, abiti appariscenti e un marcato accento del Sud degli Stati Uniti contribuiscono a rendere Cruise quasi irriconoscibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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