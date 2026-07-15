Il Milan ha annunciato l'acquisto di Mazraoui dal Manchester United, mentre ha concluso le trattative per Gonçalo Ramos e Mario Gila. La società ha inoltre manifestato interesse per Gonçalo Inacio, difensore dello Sporting Lisbona. Parallelamente, si avvicina il rinnovo di contratto di un giocatore chiave, Modric. Nessuna comunicazione ufficiale riguarda i dettagli economici o le tempistiche delle operazioni.

Non si ferma il Milan: dopo aver definito le operazioni riguardanti Gonçalo Ramos e Mario Gila, altri “pupilli“ di Ruben Amorim sono nel mirino del club rossonero: si tratta del difensore Gonçalo Inacio (Sporting Lisbona) e dell’esterno Mazraoui (Manchester United). Ma nel giorno in cui sfuma il sogno di arrivare al centrocampista Ederson (ieri Giuntoli ha aperto al brasiliano le porte del prolungamento con l’Atalanta) si riaccende la speranza di vedere Modric a San Siro ancora per una stagione visto che le parti sono sempre più vicine all’intesa per il rinnovo alle stesse cifre (3,5 milioni). Il croato, attualmente in vacanza, potrebbe raggiungere i compagni in Australia il 26 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Diavolo scatenato. Il Milan punta su Mazraoui. Modric, il rinnovo è vicino

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The Devil is unleashed. Milan are targeting Mazraoui. Modric's renewal is imminent.Amorim is pushing for the Manchester United winger: a €15 million deal. Inter are considering Doué, Vanderson, and Perisic for the winger, but Pavard could now stay. sport.quotidiano.net