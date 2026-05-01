Modric c' è solo il Milan | verso il rinnovo col Diavolo Unica alternativa l' addio al calcio

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista croato è vicino a firmare un nuovo contratto con il club rossonero, mentre l’unica possibilità di lasciare il calcio sarebbe un addio definitivo. Attualmente, il giocatore non intende concludere la carriera a causa di problemi fisici e desidera disputare la Champions League con la squadra allenata da Allegri. La trattativa tra le parti è in corso e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

Luka Modric voleva chiudere con una standing ovation e l’ha avuta, anche se gli applausi suonavano strani e il Maestro faticava a rispondere. Modric ha chiuso la prima stagione rossonera dopo una zuccata aerea con Locatelli, in cui Luka ha avuto la peggio: frattura dello zigomo sinistro. Vedere un ex Pallone d’Oro che a quarant’anni duella con tale foga a dieci minuti di un Milan-Juventus poverissimo di emozioni aveva, questo sì, scaldato il pubblico di San Siro: Modric, costretto a uscire, era stato coperto di applausi e accompagnato fuori dal coro reso celebre da Maradona: "Sai perché mi batte il corazon, ho visto Luka Modric". Lui, passo incerto e visibilmente intontito, lasciava il campo coprendosi la faccia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Modric, c'è solo il Milan: verso il rinnovo col Diavolo. Unica alternativa, l'addio al calcio

MODRIC salva il Diavolo con una perla: Pisa-Milan 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

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