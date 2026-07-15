Diane Kruger ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno. L’attrice tedesca ha parlato del suo equilibrio tra cinema e famiglia, sottolineando anche l'importanza di sostenere i diritti delle donne e di promuovere la solidarietà femminile. La sua riflessione si concentra sull’unione tra le donne, senza ulteriori commenti su altri aspetti della sua vita o sul suo percorso professionale.

L’attrice tedesca compie 50 anni. Non solo il cinema e la famiglia come priorità nella sua vita: anche i diritti delle donne e la promozione del concetto di sorellanza Diane Kruger compie 50 anni. Attrice tedesca di lungo corso, è diventata celebre sul grande schermo per ruoli da spia e agente segreto, come in Bastardi senza gloria e The 355. Nella vita reale, invece, è una persona estremamente distensiva e solidale, che cerca di far valere il suo ruolo autorevole di interprete e personaggio pubblico per mandare messaggi importanti e di grande sensibilità, soprattutto per il mondo femminile. Con un grande desiderio: la sorellanza tra donne. Diane Kruger non rimase indifferente, infatti, quando Uma Thurman nel 2018 denunciò gli abusi subiti da Harvey Weinstein. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Diane Kruger: “Le donne devono essere più unite”

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