di Luca Fiore Jonathan David potrebbe dire addio alla Juventus dopo una sola stagione, infatti, è nel mirino del Rennes che però è frenato dall’ingaggio del canadese. Il calciomercato estivo si arricchisce di un nuovo capitolo: l’interesse concreto del Rennes per Jonathan David. L’attaccante canadese, reduce da una stagione opaca con la maglia della Juventus e con la sua nazionale durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, è finito nel mirino del club francese, che sembra pronto a formulare un’offerta per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’operazione, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, viene considerata dagli addetti ai lavori come un investimento decisamente alla portata per le casse del Rennes. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David vicino all’addio? Il Rennes punta l’attaccante canadese: contatti avviati, ma c’è un ostacolo per il club francese. La situazione

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