Daniele Novara sui falsi miti a scuola | La qualità dell’insegnamento dipende soprattutto dal metodo conoscere la materia non basta

Daniele Novara ha commentato i falsi miti sull'educazione scolastica, sottolineando che la qualità dell’insegnamento non dipende solo dalla conoscenza della materia, ma anche dal metodo utilizzato. Ha affermato che ripetere frasi fatte sull’educazione può essere dannoso per lo sviluppo dei giovani. Novara ha evidenziato come alcuni automatismi diffusi rischino di impedire una crescita efficace nei bambini e nei ragazzi.

Ripetiamo spesso frasi fatte sull'educazione, quasi in automatico: li consideriamo quasi principi cardine. Molti di questi automatismi, tuttavia, rischiano seriamente di ostacolare la crescita dei bambini e dei ragazzi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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