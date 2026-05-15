Docenti e alunni possono essere amici? Galiano | L’insegnamento è un lavoro di relazione poi smonta i falsi miti della freddezza in classe
Un insegnante e uno studente possono essere amici? Questa domanda ha suscitato discussioni tra insegnanti e studenti, portando alcuni a riflettere sui limiti delle relazioni in ambito scolastico. Recentemente, un noto scrittore e docente ha condiviso un video su una piattaforma social, nel quale spiega che l’insegnamento richiede un rapporto di relazione. Nel video, vengono anche affrontati i miti riguardanti la freddezza in classe, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti del rapporto tra insegnanti e studenti.
Lo scrittore e professore Enrico Galiano ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram affrontando un tema assai dibattuto nelle sale professori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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