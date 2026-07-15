Un'azienda tecnologica ha presentato uno scanner portatile che promette di analizzare la composizione corporea in pochi secondi. Il dispositivo, che si collega a uno smartphone, utilizza sensori avanzati per misurare vari parametri vitali e identificare eventuali anomalie. La presentazione è avvenuta in una conferenza internazionale, con dimostrazioni pratiche di funzionamento davanti a un pubblico di professionisti del settore sanitario e tecnologico.

Milano, 15 luglio 2026 – Dopo aver cambiato il modo in cui milioni di persone ascoltano la musica, Daniel Ek punta ora a trasformare il rapporto con la salute. Il fondatore di Spotify accelera infatti sul progetto Neko Health, startup specializzata nella medicina preventiva che ha appena raccolto 700 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento e si prepara a debuttare negli Stati Uniti con la sua prima clinica a New York. Scopriamo di più. Così Neko punta sulla scansione completa del corpo. L'idea alla base dell'azienda è semplice quanto ambiziosa: individuare i segnali delle malattie prima che si manifestino i sintomi. Per farlo, Neko ha sviluppato un sistema proprietario che combina sensori, intelligenza artificiale, analisi del sangue e una scansione completa del corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Daniel Ek scommette sulla salute: dopo Spotify arriva lo scanner del futuro

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