Tetris, il popolare gioco di puzzle nato nel 1984, ha raggiunto un successo mondiale con miliardi di partite giocate. Tradotto su ogni tipo di schermo, è diventato uno dei giochi più riconoscibili, anche grazie alla sua colonna sonora. La sua storia inizia nell’Unione Sovietica, e nel corso degli anni ha attraversato vari paesi e aziende, mantenendo una popolarità inalterata. Tetris continua a essere uno dei giochi più giocati e conosciuti al mondo.

Esiste un gioco che dal 1984 a oggi ha totalizzato miliardi di partite, è stato tradotto per ogni schermo esistente e ha una colonna sonora che chiunque ricorda: parliamo di Tetris, il rompicapo perfetto. Ma dietro a quei mattoncini che cadono si nasconde una storia degna di una spy-story della Guerra Fredda. Pajitnov ha faticato prima di poter ottenere il giusto riconoscimento per Tetris. Tutto nasce nella Mosca del 1984, nella mente del ricercatore Alexey Pajitnov. Appassionato di rompicapi, decide di digitalizzare il gioco dei pentamini (figure formate da 5 quadrati). Trovandolo troppo complesso, riduce i blocchi a 4 quadrati, battezzandoli tetramini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Dall’Unione Sovietica fino alla Nintendo: la folle storia dietro al successo mondiale di Tetris

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