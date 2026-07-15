Dall’assemblea Abi messaggi positivi per le imprese Zanetti | Serve indirizzare sempre più capitali sull’innovazione

L’assemblea dell’ABI ha sottolineato il ruolo centrale del sistema bancario italiano nell’economia nazionale e ha evidenziato la solidità del settore, raggiunta dopo un lungo percorso di riforme. Durante l’incontro sono stati espressi messaggi positivi per le imprese, con un focus sulla necessità di indirizzare sempre più capitali verso l’innovazione.

L’Assemblea dell’ABI ha ribadito la centralità del sistema bancario italiano per l’economia del Paese e la solidità raggiunta dal comparto dopo il lungo percorso di riforme degli ultimi anni. Le banche continuano a rappresentare il principale canale di finanziamento delle imprese, con un peso del credito bancario ancora più significativo in Italia rispetto ad altre economie europee. Un ruolo particolarmente rilevante in un sistema produttivo caratterizzato dalla forte presenza di piccole e medie imprese, che generano una quota determinante del valore e dell’occupazione nazionale. Negli interventi del Governatore della Banca d’Italia, Fabio... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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