Zanetti ha dichiarato che per promuovere l’innovazione è necessaria una regia unica e ha espresso interesse per l’ingegneria al Kilometro Rosso. Ha citato esempi come Conte e Ancelotti e ha menzionato Gasperini come fonte di ispirazione. Inoltre, ha indicato la possibilità di diventare un modello da seguire nel settore.

Guarda a Conte e ad Ancelotti, coglie spunti da Gasperini ma potrebbe rivelare una sorpresa: essere il modello Zanetti. In fondo le sue prime parole da presidente di Confindustria Bergamo le riserva all’innovazione e alla squadra. “Ho scelto persone competenti ognuna per il proprio settore, non per amicizia o per altri legami, devo conoscerle meglio per poi partire e lavorare in squadra” ammette. Si sente un mister? “Sì” e aggiunge: “Come dice Sinner, grazie al mio team”. Poi aggiunge: “Del resto quando uno come me lavora in un’azienda, che è alla quarta generazione, sei abituato a confrontarti con gli altri”. Sportivo anche nel raccogliere il testimone dalla presidente Giovanna Recuperati: “Andremo sicuramente in continuità con il lavoro svolto dalla precedente presidenza perché le urgenze sono conclamate”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zanetti: Per l'innovazione serve un'unica regia, vorrei ingegneria al Kilometro Rosso

Notizie e thread social correlati

Ricuperati: “Lascio una Confindustria solida e coraggiosa. Sull’innovazione serve una regia unica, presto una Zis meccatronica”Il rappresentante di Confindustria annuncia il suo addio dopo quattro anni di mandato, definendo l’organizzazione solida e coraggiosa.

Leggi anche: Turismo in Campania, Conte: Serve una cabina di regia unica, rischio caos nella gestione

Temi più discussi: Zanetti: Per l’innovazione serve un’unica regia, vorrei ingegneria al Kilometro Rosso; Ricuperati: Lascio una Confindustria solida e coraggiosa. Sull'innovazione serve una regia unica, presto una Zis meccatronica; Matteo Zanetti eletto presidente di Confindustria Bergamo; Confindustria Bergamo, il bilancio di Ricuperati tra crisi globali e sfide future.

Zanetti: Per l’innovazione serve un’unica regia, vorrei ingegneria al Kilometro RossoLo sguardo è sul futuro, Zanetti uomo diplomatico e che conosce bene i tavoli dove siedono diversi enti bergamaschi non manca di ribadire la sua linea: Abbassiamo tutti l’ego e lavoriamo per il siste ... bergamonews.it

Ricuperati: Lascio una Confindustria solida e coraggiosa. Sull’innovazione serve una regia unica, presto una Zis meccatronicaLa presidente uscente, alla quale il 4 giugno subentrerà Matteo Zanetti, ripercorre il suo mandato quadriennale: le difficoltà internazionali e il costo dell'energia, il lavoro sulle filiere e sull'at ... bergamonews.it