Zanetti | Per l’innovazione serve un’unica regia vorrei ingegneria al Kilometro Rosso

Da bergamonews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zanetti ha dichiarato che per promuovere l’innovazione è necessaria una regia unica e ha espresso interesse per l’ingegneria al Kilometro Rosso. Ha citato esempi come Conte e Ancelotti e ha menzionato Gasperini come fonte di ispirazione. Inoltre, ha indicato la possibilità di diventare un modello da seguire nel settore.

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Guarda a Conte e ad Ancelotti, coglie spunti da Gasperini ma potrebbe rivelare una sorpresa: essere il modello Zanetti. In fondo le sue prime parole da presidente di Confindustria Bergamo le riserva all’innovazione e alla squadra. “Ho scelto persone competenti ognuna per il proprio settore, non per amicizia o per altri legami, devo conoscerle meglio per poi partire e lavorare in squadra” ammette. Si sente un mister? “Sì” e aggiunge: “Come dice Sinner, grazie al mio team”. Poi aggiunge: “Del resto quando uno come me lavora in un’azienda, che è alla quarta generazione, sei abituato a confrontarti con gli altri”. Sportivo anche nel raccogliere il testimone dalla presidente Giovanna Recuperati: “Andremo sicuramente in continuità con il lavoro svolto dalla precedente presidenza perché le urgenze sono conclamate”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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