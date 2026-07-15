Durante la presentazione di Massimiliano Allegri, Aurelio De Laurentiis ha svolto un ruolo di regia invisibile. Secondo quanto riportato da un quotidiano, la strategia del presidente si è concentrata sulla gestione dell’evento, con un approccio che ha privilegiato l’immagine complessiva della squadra e del tecnico. La comunicazione ufficiale ha evidenziato la volontà di presentare Allegri come nuovo allenatore, senza particolari interventi pubblici da parte di altri membri del club.

La presentazione di Massimiliano Allegri ha avuto un protagonista silenzioso: la regia di Aurelio De Laurentiis. A leggere Repubblica, infatti, la scelta di portare sul palco tutti i collaboratori — l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore sportivo Giovanni Manna, il capo della comunicazione Nicola Lombardo — è una vera e propria “mossa strategica”, con un messaggio preciso indirizzato ai tifosi del Napoli riunito al San Carlo. La “prima repubblica” del Napoli sul palco. Ecco come il quotidiano, con Marco Azzi, interpreta la scena, per intero: “La prima repubblica del Napoli è tutta schierata sul palco e la presenza... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dalla “monarchia” di Conte all’équipe: la mossa strategica di De Laurentiis alla presentazione di Allegri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Conte va via e arriva lui come sostituto: la mossa di De LaurentiisA Napoli, il cambio in panchina si è concretizzato con l'addio di Maurizio Sarri e l'ingresso di un nuovo allenatore.

Napoli, indizio Allegri? La mossa di De Laurentiis fa ben sperareIl presidente del Napoli ha deciso di tornare anticipatamente dagli Stati Uniti, in vista di una settimana che potrebbe essere decisiva per il futuro...

Temi più discussi: Non solo calcio: Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Guerre, storia e rivalità che si intrecciano; Althorp House, la casa di Lady D, apre con tour esclusivi; Macbeth: l’ascesa sanguinosa al potere e il crollo interiore; Luigi di Borbone: il teschio di Enrico IV è un patrimonio nazionale.

Suo padre, il barone Axel de Sambucy de Sorgue, è nipote di Sua Altezza Reale il Conte di Parigi, Duca di Francia, scomparso lunedì 21 gennaio 2019 ed è cugino di primo grado di Sua Altezza Reale il Principe Jean d'Orléans, Conte di Parigi. x.com

Per una volta siamo dalla parte di Giuseppe ConteUn processo di piazza sul covid voluto dai partiti di governo, con una commissione a maggioranza dei partiti di governo, presieduta da un esponente dei ... huffingtonpost.it

La finta di Conte: Interrogatemi. Ma non si dimette dalla CommissioneSale lo scontro con Fdi. E dimentica che due anni fa rifiutò di farsi ascoltare ... msn.com