Venti giovani provenienti da dodici paesi diversi sono stati coinvolti in un’attività di scambio tra il 28 giugno e il 14 luglio. Durante il periodo, hanno praticato rafting e assaggiato i pizzoccheri, un piatto tradizionale della regione alpina. L’iniziativa ha visto la partecipazione di ragazzi e ragazze di varie nazionalità, che hanno condiviso esperienze sportive e culturali in un contesto internazionale.

I Lions hanno fatto di nuovo centro. Sono stati 16 i ragazzi e le ragazze, provenienti da 12 nazioni, che dal 28 giugno a ieri, 14 luglio, hanno dato vita alla 24^ edizione del Campo Valtellina, organizzato dai Lions Club della provincia, dal Distretto 108 Ib1, e dal Distretto 108 Ib4 di Milano con lo scopo di favorire l’incontro e lo scambio culturale tra giovani provenienti da diverse nazioni e con culture diverse. E in questo momento storico, comprendere e accettare le diversità tra popoli è quanto mai importante. "L’iniziativa del Campo Valtellina ha ormai una lunga tradizione - dice Norberto Gualteroni, past governatore e direttore del Lions Masegra -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla Finlandia e dall’India fra rafting e pizzoccheri

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