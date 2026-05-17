Dalla camorra alla Lapponia | il viaggio folle per un’eredità in Finlandia

Tre uomini napoletani coinvolti in attività criminali hanno intrapreso un viaggio in Finlandia, precisamente in Lapponia, per motivi legati a un’eredità. Il loro obiettivo è saldare un debito con la mafia, secondo quanto si apprende. Nel corso delle indagini si è scoperto che il testamento di un loro familiare ha richiesto un periodo di isolamento di due mesi in una località fredda del nord. La vicenda mette in luce un percorso insolito attraverso diversi paesi europei.

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? Domande chiave Come faranno tre criminali napoletani a saldare un debito con la mafia?. Perché il testamento del fratello richiede due mesi di isolamento in Lapponia?. Cosa nasconde la morte di Salvatore dietro il tradimento della famiglia?. Chi impedirà l'amore tra Carmine e la ragazza Sami nel villaggio?.? In Breve Cast include Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci e Sissi Jomppanen.. Protagonisti devono restare in Finlandia per due mesi per ottenere l'eredità.. Maren, ragazza Sami, gestisce l'allevamento di renne con la sua famiglia.. Programmazione Rai 1 prevista per domenica 17 maggio 2026 alle 21:30.. Stasera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 21:30, Rai 1 trasmette Lapponia I love IU’, il lungometraggio diretto da Ken-Are Bongo che porta sullo schermo un viaggio tra Napoli e le terre dei Sami. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla camorra alla Lapponia: il viaggio folle per un’eredità in Finlandia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Finlandia, la spettacolare corsa delle renne nella gelida LapponiaCentinaia di spettatori provenienti da svariati Paesi – tra i quali Italia, Norvegia, Germania e Francia – hanno assistito alla gara delle renne di... Dalla bresciana alla Lapponia: la fuga per un lavoro dignitoso? Cosa sapere L'economista di Salò gestisce allevamenti e turismo nella regione finlandese di Levi. A Fano il Natale arriva 'dalla Lapponia alla Terra di Mare'Dalla Lapponia alla Terra di Mare, è questo il viaggio che vuole raccontare il Natale di Fano quest'anno, dal 29 novembre al 6 gennaio, con un progetto immersivo pensato per unire fantasia, ... ansa.it