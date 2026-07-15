Dal grande schermo alla scuola | cresce il ruolo del cinema nell’educazione ai media

Al Giffoni Film Festival, Spaggiari ha presentato il progetto “La scuola oltre l’aula”, puntando l’attenzione sull’integrazione del cinema nell’educazione ai media. La proposta prevede l’uso di film come strumenti didattici per sviluppare competenze critiche tra gli studenti. La partecipazione si concentra sulla promozione di metodologie che coinvolgano le scuole nell’utilizzo di contenuti cinematografici. La discussione si è focalizzata sull’importanza di integrare il cinema nel percorso formativo scolastico.

15 luglio 2026 – “La scuola oltre l’aula” è la visione con cui Spaggiari partecipa al Giffoni Film Festival, portando al centro del dibattito il tema della media education. L’iniziativa promuove tra i giovani una maggiore consapevolezza dei linguaggi della comunicazione attraverso contenuti, esperienze e opportunità che proseguono anche oltre il tempo della scuola.Momento centrale sarà l'incontro “ClasseViva EXTRA, la scuola oltre l’aula”, in programma il 19 luglio, che vedrà ospite il creator Pietro Morello. Insieme ai referenti di Spaggiari e di Giffoni Innovation Hub, Morello dialogherà con i giovani sul valore della comunicazione e della responsabilità nella creazione di contenuti, offrendo uno spunto di riflessione sul modo in cui i nuovi linguaggi possono diventare strumenti di conoscenza, partecipazione e cittadinanza. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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