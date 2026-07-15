Durante i Mondiali 2026 sono stati segnalati numerosi casi di razzismo nel calcio, coinvolgendo anche giocatori di alto profilo. Tra gli episodi più evidenti, insulti e insulti razzisti rivolti a calciatori durante le partite, con alcune reazioni ufficiali che sono risultate insufficienti. L’ex premier di uno stato europeo si è distinto per commenti controversi, mentre altri protagonisti sono stati coinvolti in comportamenti inappropriati. La situazione dimostra come il problema del razzismo rimanga presente nel mondo del calcio.

L’ex premier della Spagna non è il solo a essersi macchiato di una condotta incompatibile con i valori umanistici e democratici. Eppure, la reazione delle istituzioni, dei massimi campionati di calcio, degli organismi internazionali, degli stessi calciatori e dei tribunali sembra non essere ancora sufficiente, considerato che gli episodi di razzismo continuano a ripetersi sui campi di gioco ormai da decenni. Una campagna di vessazioni rimasta impunita Nel 1992, la leggenda del calcio argentino Jorge Valdano iniziò la sua carriera di allenatore al Club Deportivo Tenerife, in Spagna. Nella sua prima stagione, l’ex giocatore Real Madrid non solo evitò la retrocessione del club delle Canarie, ma impedì anche ai Blancos di vincere la Liga, sconfiggendoli all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Da Zoro a Mbappé, i Mondiali 2026 dimostrano che il razzismo nel calcio è purtroppo vivo e vegeto

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