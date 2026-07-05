I nuovi italiani per vincere i Mondiali? Il razzismo inconsapevole della sinistra che vede il calcio per neri
Recentemente si è diffusa una discussione sul ruolo dei giocatori stranieri nel calcio italiano, con alcune voci che criticano la presenza di atleti di colore come un esempio di razzismo inconsapevole. Queste affermazioni suggeriscono che il discorso sulla diversità si ridurrebbe a stereotipi legati alla provenienza etnica, associando le capacità sportive a caratteristiche razziali. La retorica si inserisce in un dibattito più ampio sulla percezione degli stranieri, che in passato si concentrava sulla loro utilità per occupare lavori considerati meno desiderabili.
Siamo arrivati alla nuova frontiera della retorica migratoria. Fino a qualche tempo fa ci veniva detto che gli stranieri erano necessari per svolgere «i lavori che gli italiani non vogliono più fare». Adesso siamo al gradino successivo: gli stranieri ci possono servire per i lavori che gli italiani non sanno più fare bene. E tra questi lavori c’è quello del calciatore. L’ardita tesi è sostenuta da una firma di pregio del Corriere della Sera, ovvero Aldo Cazzullo, che prende spunto dai Mondiali di calcio a cui per l’ennesima volta l’Italia non si è qualificata. «Forse, se l’Italia per la terza volta ha fallito la qualificazione ai Mondiali, è anche perché non ha saputo attingere al potenziale dei nuovi italiani», sostiene Cazzullo. 🔗 Leggi su Panorama.it
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