Da Prima guerra mondiale a cyberguerra | Londra si prepara alla maggiore esercitazione di sempre
Londra si appresta a svolgere la più grande esercitazione di difesa mai organizzata, prevista per il prossimo anno. La simulazione coinvolgerà vari scenari, tra cui attacchi ibridi, sabotaggi, calamità e interferenze nel processo democratico. L’obiettivo è valutare la capacità di risposta del Paese a diverse minacce, comprese quelle di natura digitale e cibernetica. L’evento rappresenta una fase di preparazione per affrontare eventuali crisi di vasta portata.
Prevista per il prossimo anno, la simulazione di difesa vuole testare la risposta del Paese ad attacchi ibridi ma anche sabotaggi, calamità ed interferenze nel processo democratico. Intanto si lavora alla revisione del “Government War Book”, nato per il primo conflitto mondiale e poi accantonato dopo la Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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