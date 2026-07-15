Da Prima guerra mondiale a cyberguerra | Londra si prepara alla maggiore esercitazione di sempre

Notizia in breve

Londra si appresta a svolgere la più grande esercitazione di difesa mai organizzata, prevista per il prossimo anno. La simulazione coinvolgerà vari scenari, tra cui attacchi ibridi, sabotaggi, calamità e interferenze nel processo democratico. L’obiettivo è valutare la capacità di risposta del Paese a diverse minacce, comprese quelle di natura digitale e cibernetica. L’evento rappresenta una fase di preparazione per affrontare eventuali crisi di vasta portata.