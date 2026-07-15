Tre donne interne alla Rai sono in corsa per condurre il programma “Chi l’ha visto?” dopo la conclusione di Federica Sciarelli. La rosa delle candidate è composta esclusivamente da donne, secondo quanto appreso. Tra i nomi circolati, uno è considerato una sorpresa. La decisione sulla futura conduzione non è ancora stata ufficializzata. La trasmissione continuerà a essere condotta da una donna, ma il nome scelto non è stato comunicato pubblicamente.

Tre donne, tutte interne alla Rai, in pole position per il dopo Federica Sciarelli a ‘ Chi l’ha visto? ‘. A quanto apprende l’A dnkrono s la rosa delle papabili per condurre la trasmissione cult di Rai3 sarebbe tutta al femminile. Si tratterebbe di una terna di professioniste dell’azienda sulla quale i vertici starebbero ragionando in queste ore, per chiudere la partita entro l’ultima settimana di luglio, quando si terrà l’ultima riunione del Cda della Rai (fissato per il 30 luglio), prima della pausa estiva. Per “Chi l’ha visto spunta un nome interno, a sorpresa. Nel tentativo, non semplice, di individuare un profilo in grado di garantire... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da “Chi l’ha visto” a “Chi lo conduce?”: tre donne per il dopo Sciarelli. Spunta un nome a sorpresa

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Spot Promo TV CHI L'HA VISTO Rai 3 Anno 2005 in 16:9 con Federica Sciarelli

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