Cure più vicine ai pazienti nelle aree interne | il progetto dell’Asl Salerno

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le infusioni per i pazienti oncoematologici vengono somministrate direttamente nei comuni di residenza grazie a un nuovo modello organizzativo dell’Asl Salerno. Il progetto mira a portare le cure più vicine alle aree interne, riducendo gli spostamenti dei pazienti e agevolando l’accesso alle terapie. La somministrazione avviene sul territorio, senza spostamenti verso strutture ospedaliere più grandi.

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Le infusioni per i pazienti oncoematologici arrivano sul territorio, nei comuni di residenza, grazie a un modello organizzativo messo a punto dall’ Asl Salerno. Il progetto, che ha visto la prima somministrazione nel Comune di Controne, punta a ridurre gli spostamenti dei malati delle aree interne attraverso una rete di ambulatori di prossimità collegati in telemedicina con gli specialisti ospedalieri. Il programma dell’Asl Salerno. “Il programma scardina i tradizionali modelli assistenziali: non vengono delocalizzate soltanto le terapie orali o sottocutanee, ma anche i farmaci a somministrazione infusionale, storicamente vincolati ai setting ospedalieri ordinari”, afferma il direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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