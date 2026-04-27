Sisma del 2016 più servizi nelle aree interne | coinvolte le comunità montane

Dopo il terremoto del 2016, sono stati ampliati i servizi di informazione e orientamento nelle aree interne, coinvolgendo le comunità montane. Questa iniziativa mira a fornire supporto ai cittadini dei comuni colpiti dal sisma, con particolare attenzione alle opportunità di lavoro e alle risorse disponibili. La rete di servizi si estende ora anche alle aree più remote, per facilitare l’accesso alle informazioni e favorire la ripresa economica dei territori interessati.

Si amplia alle comunità montane la rete di informazione e orientamento rivolta ai cittadini dei comuni dell’area del sisma del 2016, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione nei territori colpiti. L’iniziativa, promossa da Sviluppo lavoro italia – ente in house del ministero del lavoro e delle politiche sociali – e dal commissariato straordinario del governo per la ricostruzione, rientra tra le azioni messe in campo per contrastare lo spopolamento nelle aree del cratere sismico (8 mila chilometri quadrati che comprendono 138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). L’obiettivo è creare condizioni concrete affinché giovani e lavoratori possano continuare a vivere e lavorare in questi territori.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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