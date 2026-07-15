A Castel Sant’Angelo si svolge uno spettacolo di teatro fisico e clownerie dedicato alle famiglie. L’evento si inserisce nelle proposte estive della capitale, offrendo un intrattenimento che combina movimento e comicità. La serata si rivolge a pubblico di tutte le età, sfruttando la cornice storica come sfondo per una rappresentazione che punta sulla comunicazione corporea. L’iniziativa si svolge all’interno di un luogo di grande richiamo storico e culturale.

L’estate romana si arricchisce di nuove suggestioni sceniche dedicate alle famiglie. All’interno della suggestiva cornice storica della capitale, il linguaggio universale del corpo diventa protagonista di una serata pensata per incantare il pubblico di ogni età. Giovedì 16 luglio 2026, il Cortile Alessandro VI accoglierà una performance che unisce delicatezza, stupore e profonda indagine emotiva. Una favola moderna nel cuore di Roma. In occasione della rassegna estiva Festival L’Angelo e la luna, va in scena lo spettacolo Cuor di Coniglio, un’opera ideata e realizzata dalla Compagnia Dimitri Canessa. La performance è studiata appositamente... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Cuor di Coniglio: teatro fisico e clownerie a Castel Sant’Angelo

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