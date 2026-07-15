"Le nostre storie per il nostro domani" è il titolo del laboratorio intergenerazionale dell’Acli orientato a una cultura della pratica, che si è svolto a Macerata. Richiamando il concetto di " servizio ", il presidente Ottorino Torresi ha evidenziato che "abbiamo bisogno di recuperare il senso di questo termine, che è una scelta di vita associativa e civile". Il vescovo Nazareno Marconi ha offerto una riflessione etica, evidenziando come "il servizio è la risposta concreta a un dono ricevuto". Luigi Biagetti, presidente regionale, ha incoraggiato un rinnovamento nello stile di comunicazione: "Facciamo tantissime cose, ma ancora non le sappiamo raccontare", ha asserito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cultura della pratica, laboratorio dell’Acli su servizio e prossimità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Acli e Fap Acli augurano buon lavoro al sindaco Marcello ComanducciLe Acli e la Fap Acli di Arezzo hanno augurato buon lavoro al nuovo sindaco, congratulandosi con lui.

Patronato Acli e Acli propongono normativa per una pensione contributiva di garanziaIl Patronato Acli e le Acli hanno presentato una proposta di normativa per una pensione contributiva di garanzia.

Argomenti più discussi: Cultura della pratica, laboratorio dell’Acli su servizio e prossimità; una giornata tra educazione, cultura e sfide dell'intelligenza artificiale; Spazi della cultura 'ridotti': la proposta del Laboratorio Open per riaprire i luoghi pubblici; Capitale Europea Cultura, Viterbo e Tuscia lanciano sfida al Teatro dell'Unione.

Laboratorio nazionale della Rete PAC tra 7 e 9 luglio 2026 con visite, storytelling e tappe in provincia di Pordenone #Friuli #Udine #Pordenone #Cultura #Eventi x.com

Cultura della pratica, laboratorio dell’Acli su servizio e prossimitàLe nostre storie per il nostro domani è il titolo del laboratorio intergenerazionale dell’Acli orientato a una cultura della ... ilrestodelcarlino.it