Cultura della pratica laboratorio dell’Acli su servizio e prossimità
"Le nostre storie per il nostro domani" è il titolo del laboratorio intergenerazionale dell’Acli orientato a una cultura della pratica, che si è svolto a Macerata. Richiamando il concetto di " servizio ", il presidente Ottorino Torresi ha evidenziato che "abbiamo bisogno di recuperare il senso di questo termine, che è una scelta di vita associativa e civile". Il vescovo Nazareno Marconi ha offerto una riflessione etica, evidenziando come "il servizio è la risposta concreta a un dono ricevuto". Luigi Biagetti, presidente regionale, ha incoraggiato un rinnovamento nello stile di comunicazione: "Facciamo tantissime cose, ma ancora non le sappiamo raccontare", ha asserito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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