Calcinacci sono caduti dalla facciata del Teatro San Carlo. Il geologo ha suggerito che le vibrazioni provenienti dalla linea 6 della metropolitana, che passa in galleria vicino al teatro, potrebbero aver causato il danno. È stata proposta un’indagine vibrometrica per verificare questa ipotesi.

Tempo di lettura: 3 minuti Calcinacci caduti dalla facciata del Teatro San Carlo, il geologo Riccardo Caniparoli lancia l’ipotesi vibrazioni della Linea 6, di cui un tratto in galleria passa nei pressi del Massimo napoletano. Caniparoli, consigliere di Italia Nostra, chiede dunque un’indagine vibrometrica per approfondire la questione. Dello stesso avviso anche il Comitato Portosalvo e la “ nuova Assise di Palazzo Marigliano” con i fratelli Carlo e Francesco Iannello; Marì Muscarà; Valeria Di Lorenzo; Sergio Marotta; Giulio Pane, Benedetto De Vivo e altri. Tutti quanti sottolineano che l’episodio “ segue precedenti e misteriosi distacchi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crolli Teatro San Carlo, il geologo Caniparoli: “È la linea 6, serve indagine vibrometrica”

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