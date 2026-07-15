Crisi Nasti-Zaccagni stavolta è finita? Dopo le vacanze sparite tutte le foto del calciatore da Instagram

Chiara Nasti ha rimosso tutte le foto con Mattia Zaccagni dal suo profilo Instagram, segnando una possibile fine della crisi tra i due. L'azione è avvenuta dopo le vacanze, quando le immagini della coppia erano ancora presenti sui social. La cancellazione rappresenta un gesto diretto e visibile, che ha attirato l'attenzione di media e follower. Non ci sono altre comunicazioni ufficiali o dichiarazioni da parte dei protagonisti in merito alla situazione.

Un gesto social inequivocabile ha squarciato il velo sulla vita privata di una delle coppie più chiacchierate del panorama italiano. Chiara Nasti, influencer da milioni di follower, ha cancellato tutte le foto con Mattia Zaccagni dal suo profilo Instagram. Non serve essere esperti di gossip per capire il messaggio: il matrimonio è finito. La storia tra la giovane influencer napoletana e il calciatore della Lazio ha sempre attirato l’attenzione mediatica, fin dal primo momento. Una relazione velocissima, quasi bruciante: pochi mesi di frequentazione e l’annuncio della prima gravidanza. L’arrivo di Thiago ha segnato l’inizio di una famiglia che sembrava destinata a crescere in fretta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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