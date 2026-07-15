Crisi Electrolux tutti in ferie forzate | la fabbrica chiude una settimana

Notizia in breve

L’Electrolux di Solaro chiude per una settimana a causa del calo di produzione, senza aver raggiunto un accordo con i sindacati sull’utilizzo delle ferie. La decisione ha provocato proteste tra i rappresentanti dei lavoratori. A Roma si è concluso con segnali di apertura il terzo incontro sulla vertenza nazionale riguardante il futuro dell’azienda in Italia, ma non sono stati definiti accordi definitivi. La chiusura temporanea riguarda tutti i dipendenti della fabbrica.