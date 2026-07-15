Crisi Electrolux tutti in ferie forzate | la fabbrica chiude una settimana
L’Electrolux di Solaro chiude per una settimana a causa del calo di produzione, senza aver raggiunto un accordo con i sindacati sull’utilizzo delle ferie. La decisione ha provocato proteste tra i rappresentanti dei lavoratori. A Roma si è concluso con segnali di apertura il terzo incontro sulla vertenza nazionale riguardante il futuro dell’azienda in Italia, ma non sono stati definiti accordi definitivi. La chiusura temporanea riguarda tutti i dipendenti della fabbrica.
Solaro – Nessun accordo sull’uso delle ferie per bilanciare il calo di produzione, sindacati sul piede di guerra all’Electrolux di Solaro, mentre a Roma si è chiuso con timidi segnali di apertura il terzo round della vertenza nazionale sul futuro italiano del colosso degli elettrodomestici. Lunedì mattina a Solaro è fallito il tentativo di accordo tra azienda e sindacati sulla gestione del calo di lavoro per la fabbrica di lavastoviglie di corso Europa, si va verso lo scontro. La prossima settimana la fabbrica chiuderà, mettendo in ferie forzate i dipendenti. Mentre a livello nazionale resta aperta la questione del maxi piano di tagli al personale con i 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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