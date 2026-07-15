Crisi abitativa a Bergamo | Un diritto ridotto a lusso caro affitti +52% rispetto al 2019
A Bergamo, i prezzi degli affitti sono aumentati del 52% rispetto al 2019, rendendo difficile trovare casa per molte persone. Secondo un rapporto dell’Osservatorio Cresme, la città si sta trasformando in un luogo meno accessibile per i meno abbienti e per il ceto medio. La crisi abitativa si manifesta con un aumento dei costi e una diminuzione delle opportunità di alloggio.
“Il rapporto dell’Osservatorio Cresme per ANCE Lombardia certifica una realtà drammatica: Bergamo è diventata una città escludente per i più poveri e per il ceto medio. Con un’impennata dei canoni del 52% tra il primo semestre 2019 e il primo semestre del 2026, la nostra città è seconda in Lombardia per crescita dei prezzi. Con affitti che superano i 10,6 € al mq, una casa di 85 mq costa circa 900 euro al mese”: è la denuncia di Sinistra Italiana Bergamo, che sul tema propone all’amministrazione comunale cittadina una verifica di metà mandato sulle politiche abitative, con l’obiettivo di rimettere la casa e l’abitare in cima alle priorità.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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