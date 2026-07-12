I DATI. Bergamo seconda città in Lombardia per aumento dei canoni. Guatterini: «La carenza spinge i prezzi: puntare sulle riqualificazioni». È sempre un buon investimento, il mattone. Per molti, però, più che desiderio è un miraggio. Non vale solo per la compravendita, ma soprattutto per l’affitto: con valori alle stelle, trovar casa con questa formula è ben complicato. Ne risente soprattutto la città, dove l’offerta è ormai risicata – di appartamenti in affitto se ne trovano ben pochi, e a caro prezzo – e la domanda è alta, andando così a creare una dinamica tipicamente metropolitana. Un dato lo racconta in maniera plastica: nel post-Covid, Bergamo è il secondo capoluogo lombardo con il peggior rincaro dei canoni di locazione, saliti addirittura del 52% tra il 1° semestre del 2019 e il 1° semestre del 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Affitti alle stelle, a Bergamo +52% rispetto al pre Covid. «Poche case disponibili»

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