Affitti alle stelle a Bergamo +52% rispetto al pre Covid Poche case disponibili
A Bergamo i canoni di affitto sono aumentati del 52% rispetto al periodo pre-Covid, rendendo la città la seconda in Lombardia per crescita dei prezzi. La carenza di immobili disponibili contribuisce all’impennata dei costi. Secondo un esperto, puntare sulla riqualificazione degli immobili può essere una strategia efficace. La domanda elevata e l’offerta limitata continuano a influenzare il mercato immobiliare locale.
I DATI. Bergamo seconda città in Lombardia per aumento dei canoni. Guatterini: «La carenza spinge i prezzi: puntare sulle riqualificazioni». È sempre un buon investimento, il mattone. Per molti, però, più che desiderio è un miraggio. Non vale solo per la compravendita, ma soprattutto per l’affitto: con valori alle stelle, trovar casa con questa formula è ben complicato. Ne risente soprattutto la città, dove l’offerta è ormai risicata – di appartamenti in affitto se ne trovano ben pochi, e a caro prezzo – e la domanda è alta, andando così a creare una dinamica tipicamente metropolitana. Un dato lo racconta in maniera plastica: nel post-Covid, Bergamo è il secondo capoluogo lombardo con il peggior rincaro dei canoni di locazione, saliti addirittura del 52% tra il 1° semestre del 2019 e il 1° semestre del 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Segui gli aggiornamenti su Bergamo.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Affitti a Rimini, 9mila case vuote e canoni alle stelle: “Così perdiamo residenti e lavoratori”
Esami e visite, +7% rispetto al pre-Covid. La maratona per recuperare gli arretratiNel 2025, sono previste circa 13,7 milioni di prestazioni sanitarie, con un incremento del 7% rispetto ai livelli pre-Covid.
Temi più discussi: Affitti alle stelle, a Bergamo +52% rispetto al pre Covid. Poche case disponibili; Costi alle stelle e affitti che levitano, perché oggi il social housing deve cambiare: Ma abbiamo le soluzioni; Inizia la corsa al posto letto degli studenti, tra affitti alle stelle e stanze introvabili; Treviso, stipendi fermi e affitti alti: lavorare non basta più.
Benvenuti nell'Italia di Giorgia Meloni dove, mentre l'occupazione sale, i salari crollano e gli affitti schizzano alle stelle. L'ultimo report dell'Ocse fotografa una realtà drammatica: per un milione e mezzo di famiglie i costi per l'abitazione sono ormai insostenibili facebook
Affitti alle stelle in Europa? Colpa anche degli aerei: lo studio che lega voli low cost e crisi della casa x.com
Roma, effetto Internazionali: affitti alle stelle, fino a 2.500 euro per cinque nottiA Roma l’arrivo degli Internazionali d'Italia non è solo una festa per gli appassionati di tennis, ma anche un vero e proprio fenomeno lifestyle che travolge la città. Tra match, aperitivi vista ... corrieredellosport.it
Affitti alle stelle, Modena maglia nera dei rincari: Palazzine ristrutturate trasformate in ‘alveari’Modena, 11 dicembre 2025 – Modena svetta nella classifica delle città con il più forte incremento dei canoni medi, che sono aumentati in un anno da 385 a 506 euro. Partendo dall’indagine di ... ilrestodelcarlino.it