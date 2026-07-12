Affitti alle stelle a Bergamo +52% rispetto al pre Covid Poche case disponibili

Da ecodibergamo.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bergamo i canoni di affitto sono aumentati del 52% rispetto al periodo pre-Covid, rendendo la città la seconda in Lombardia per crescita dei prezzi. La carenza di immobili disponibili contribuisce all’impennata dei costi. Secondo un esperto, puntare sulla riqualificazione degli immobili può essere una strategia efficace. La domanda elevata e l’offerta limitata continuano a influenzare il mercato immobiliare locale.

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I DATI. Bergamo seconda città in Lombardia per aumento dei canoni. Guatterini: «La carenza spinge i prezzi: puntare sulle riqualificazioni». È sempre un buon investimento, il mattone. Per molti, però, più che desiderio è un miraggio. Non vale solo per la compravendita, ma soprattutto per l’affitto: con valori alle stelle, trovar casa con questa formula è ben complicato. Ne risente soprattutto la città, dove l’offerta è ormai risicata – di appartamenti in affitto se ne trovano ben pochi, e a caro prezzo – e la domanda è alta, andando così a creare una dinamica tipicamente metropolitana. Un dato lo racconta in maniera plastica: nel post-Covid, Bergamo è il secondo capoluogo lombardo con il peggior rincaro dei canoni di locazione, saliti addirittura del 52% tra il 1° semestre del 2019 e il 1° semestre del 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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