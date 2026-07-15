Creatività fantasia e pennellate di magia

EMPOLI Una nuova settimana tutta da scoprire a Palazzo Leggenda: arriva “ La fabbrica dello spettacolo “. Creatività, fantasia, un bel trucco e parrucco per realizzare un magico palcoscenico. E poi, appuntamenti all’aria aperta e sotto le stelle. Ce n’è per tutti i gusti. Fino a venerdì dalle 10 alle 12, attività da 6 a 11 anni, con prenotazione richiesta: oggi c’è il “Gioco d’ombra!“, domani spazio al “Green show!“: utilizzando materiale di recupero, verrà data vita agli altri attori che andranno in scena nel magico palcoscenico. Venerdì, appunto, “Tutti in scena!“, qualche pennellata finale alle scenografie ed ecco uno spettacolo che animerà tutti i personaggi creati nei giorni precedenti (prenotazioni allo 0571 757873). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dante l'Elefante e il Pennello Gigante

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