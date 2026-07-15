Costalpino gara per la Variante Investimento da 2,7 milioni di euro

L'amministrazione comunale di Siena ha annunciato che la gara per la realizzazione della Variante di Costalpino, parte della Circonvallazione, sarà pubblicata a breve. L'investimento previsto è di 2,7 milioni di euro. La procedura riguarda i lavori di costruzione e sarà aperta alle imprese interessate. La pubblicazione segna un passaggio formale nel processo di avvio dei lavori, che riguarderanno la realizzazione della nuova strada.

Nuovo passo avanti dell’amministrazione comunale di Siena per la realizzazione della Circonvallazione di Costalpino. Andrà infatti in pubblicazione tra venerdì 17 e lunedì 20 luglio, dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la contestuale determina a contrarre, che ha seguito l’approvazione in Consiglio comunale lo scorso dicembre, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli interventi riguardano la realizzazione della nuova viabilità di circonvallazione dell’abitato di Costalpino, come variante stradale alla Ss 73 Ponente: l’obiettivo, aggirando l’abitato esistente, è incrementare la sicurezza stradale e garantire una migliore accessibilità ai flussi locali e pendolari, migliorando la vivibilità e offrendo nuove potenzialità al nucleo urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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