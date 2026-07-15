Così la guerra accelera la fuga del petrolio da Hormuz

La guerra ha portato a un aumento delle fughe di petrolio dallo Stretto di Hormuz. Donald Trump ha deciso di non applicare un pedaggio, ma ha mantenuto la pressione sulla regione. Dopo aver avanzato un’idea di prelievo del 20% sulle esportazioni di petrolio, la decisione ha modificato le strategie di gestione delle rotte marittime. La situazione ha provocato un incremento delle attività di sicurezza e di controllo nel tratto strategico.

Donald Trump ha rinunciato al pedaggio, non alla pressione sullo Stretto di Hormuz. Ventiquattro ore dopo aver proposto un prelievo pari al 20% del valore dei cargo in cambio del passaggio attraverso la principale arteria energetica mondiale, martedì il presidente americano ha sostituito il piano con annunci vaghi di accordi commerciali e investimenti da parte degli Stati del Golfo negli Stati Uniti. Il blocco contro le navi dirette verso porti iraniani, o coinvolte nel trasporto di cargo iraniani, resta però in vigore. Intanto Stati Uniti e Iran hanno ripreso gli attacchi, Washington ha colpito obiettivi anche nelle città portuali di Bushehr e Bandar Abbas e il Brent è salito a 87,08 dollari al barile, il livello più alto delle ultime quattro settimane. 🔗 Leggi su Formiche.net

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