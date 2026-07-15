cosa dovremmo imparare dalle ia che giocano a scacchi

Trent’anni dopo la sfida tra il campione di scacchi e il computer Deep Blue, programmato dalla IBM, si riflette su come le intelligenze artificiali abbiano rivoluzionato il gioco. La partita del 1997 rappresenta un punto di svolta, segnando il primo successo di un computer su un campione mondiale in una partita ufficiale. Da allora, le IA hanno migliorato le proprie capacità, influenzando anche altri settori e metodi di analisi.

Sono passati trent’anni dalla prima sfida fra Gary Kasparov, campione del mondo di scacchi dal 1985 al 2000, e il computer Deep blue, programmato dalla Ibm per eccellere nel gioco. Più o meno tutti sanno che nel 1996 Kasparov perse la prima partita, cosa che fece grande scalpore. La sfida, disputata su sei partite, fu comunque vinta da Kasparov, che conquistò tre vittorie e due pareggi. L’anno successivo, però, non gli andò altrettanto bene: perse all’ultima partita in appena diciannove mosse. Da allora, i computer che giocano a scacchi sono stati sviluppati in molti modi diversi e oggi nessuno, nemmeno fra i più forti giocatori professionisti, è in grado di battere i modelli più evoluti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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