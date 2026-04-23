Una donna racconta di aver attraversato momenti difficili e di aver trovato rifugio nello studio di psicoanalisi e counseling, gestito dal Dottor Giuseppe Fulginiti, e nella pagina social Casa Freud. È madre di due figli, nata rispettivamente a 37 e 40 anni e mezzo. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di riflessione sui temi della maternità, della salute mentale e dell’importanza di un supporto professionale in momenti complessi della vita.

L'implacabile divinità dei social ci perdonerà se, per una volta, giocheremo il ruolo degli outsider e sceglieremo il silenzio. Caro Dottor Giuseppe Fulginiti, con uno studio di psicoanalisi e di counseling psicologico e una pagina social chiamata Casa Freud, chi le parla è una donna che è diventata madre per la prima volta a 37 anni, per la seconda a 40 e mezzo. Dunque, secondo la disamina che ha fatto ieri in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ora non più visibile per restrizioni sulla privacy, in relazione ai tragici accadimenti di Catanzaro, avrei da poco passato il limite di “accettabilità” per essere madre. Ora, già avventurarsi nella cronaca, asciutta e netta, di un fatto simile, come il mio mestiere richiede, è atroce, figuriamoci profilare ipotesi e congetture per spiegare qualcosa che, di fatto, non lo è.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La tragedia di Catanzaro e il silenzio che dovremmo imparare a fare

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La tragedia di Catanzaro ci incalza: dobbiamo supportare le mamme per proteggere i figli; Morta con i figli gettandosi dal balcone, l'autopsia: confermata la dinamica; Tragedia Catanzaro. Chieffo (Un. Cattolica e Pol. Gemelli): Serve una rete che intercetti il dolore prima che esploda; La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è giunta presso l’Istituto Giannina Gaslini alle due della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservat.

Tragedia a Catanzaro, si lancia dal balcone con i figli: estubata la bimba sopravvissutaMaria Luce, ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova, presenta miglioramenti nelle sue condizioni dopo la tragedia in cui la madre si era gettata dal balcone insieme ai suoi tre figli. notizie.it

Tragedia di Catanzaro, come sta la bimba sopravvissuta: Quadro promettenteBambina sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro, Maria Luce è stata estubata al Istituto Giannina Gaslini: condizioni stabili e segnali neurologici incoraggianti ... tag24.it

Una sconfitta a due turni dalla fine della regular season che sa di resa. Lo Spezia travolto a Catanzaro con un 4 a 2 che va ben al di là dei meriti della squadra di casa, reduce da 4 pareggi di fila - facebook.com facebook

Catanzaro, madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli: morta la donna e due bimbi x.com