Massimiliano Allegri si è presentato al Teatro San Carlo per annunciare l’inizio della sua gestione del Napoli. Ha dichiarato di essere orgoglioso di allenare gli azzurri e ha sottolineato l’obiettivo di mantenere la corsa su tutti i fronti. La conferenza stampa ha visto un tono disteso e determinato, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sui risultati attesi.

Massimiliano Allegri ha inaugurato ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli con la presentazione al Teatro San Carlo, scegliendo toni distesi ma ambiziosi per lanciare il nuovo corso azzurro. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, racconta un tecnico emozionato ma determinato, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come Allegri abbia ricordato il proprio passato da calciatore in maglia azzurra nella stagione 1997-98, definendolo ormai parte di un’altra epoca rispetto al progetto attuale, costruito su basi solide e ambizioni elevate. Nel corso della conferenza, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come Allegri abbia fissato fin da subito gli obiettivi della stagione del Centenario. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri si presenta: ‘Orgoglioso di allenare gli azzurri. Dobbiamo restare in corsa su tutti gli obiettivi'”

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