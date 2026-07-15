Corriere dello Sport – Doekhi si presenta | Lazio grande club Non vedo l’ora di conoscere i tifosi 

Da justcalcio.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Danilho Doekhi, nuovo difensore della Lazio arrivato a parametro zero dall’Union Berlin, si è presentato sui canali ufficiali del club. Ha dichiarato di essere entusiasta di essere alla Lazio e ha sottolineato che si tratta di un club importante. Ha anche espresso il desiderio di conoscere presto i tifosi e di iniziare questa nuova avventura. La società ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-07-15 16:28:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Danilho Doekhi, il nuovo difensore della Lazio arrivato a parametro zero dall’Union Berlin, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste: “Sono entusiasta di essere qui, la Lazio è un club davvero importante. Spero di mettere le mie qualità al servizio della squadra, che il club possa apprezzarle e che io possa aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui e che non vedo l ora di conoscerli, spero di regalargli tante soddisfazioni. Ho parlato con Gattuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ora c’è solo da lavorare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

corriere dello sport 8211 doekhi si presenta lazio grande club non vedo l8217ora di conoscere i tifosi160
© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Doekhi si presenta: “Lazio grande club. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi” 
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport – Romagnoli saluta i tifosi della Lazio: il video messaggio trasmesso durante la manifestazione contro LotitoAlessio Romagnoli ha annunciato la sua partenza dalla Lazio attraverso un video messaggio durante una manifestazione contro il presidente della...

Santiago Orduna: "Giocare all'Allianz Cloud è unico per ogni giocatore. Non vedo l'ora di conoscere i tifosi"Il palleggiatore, considerato il ruolo più decisivo nel volley, incide maggiormente sulla partita, specialmente durante il side-out.

Temi più discussi: Lazio, Doekhi è atterrato a Roma: incontro con la società per chiudere il nuovo difensore di Gattuso; Dominguez, ultima chance. La Lazio punta Doekhi e Leite; Lazio, ufficiale Doekhi: colpo a parametro zero per Gattuso; Chi è Danilho Doekhi, il nuovo indistruttibile della Lazio: lo zio Winston Bogarde ha giocato nel Milan.

corriere dello sport doekhiDoekhi si presenta: Lazio grande club. Non vedo l'ora di conoscere i tifosiDanilho Doekhi, il nuovo difensore della Lazio arrivato a parametro zero dall'Union Berlin, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste: Sono entusiasta di essere qui, la Laz ... msn.com

corriere dello sport doekhiCalciomercato Lazio, rivoluzione in difesa con Doekhi: i dettagli del contrattoIeri pomeriggio è sceso all'aeroporto di Ciampino il difensore Danilho Doekhi, che oggi firmerà il contratto con il club biancoceleste, ... laziopress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web