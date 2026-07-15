Danilho Doekhi, nuovo difensore della Lazio arrivato a parametro zero dall’Union Berlin, si è presentato sui canali ufficiali del club. Ha dichiarato di essere entusiasta di essere alla Lazio e ha sottolineato che si tratta di un club importante. Ha anche espresso il desiderio di conoscere presto i tifosi e di iniziare questa nuova avventura. La società ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2026.

2026-07-15 16:28:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Danilho Doekhi, il nuovo difensore della Lazio arrivato a parametro zero dall’Union Berlin, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste: “Sono entusiasta di essere qui, la Lazio è un club davvero importante. Spero di mettere le mie qualità al servizio della squadra, che il club possa apprezzarle e che io possa aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui e che non vedo l ora di conoscerli, spero di regalargli tante soddisfazioni. Ho parlato con Gattuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ora c’è solo da lavorare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Doekhi si presenta: “Lazio grande club. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi”

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