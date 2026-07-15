Corriere dello Sport – Avellino ufficiale l’acquisto di Di Maggio dall’Inter | tutti i dettagli
Luca Di Maggio è stato acquistato dall’Inter e trasferito all’Avellino. L’operazione è stata ufficializzata e il calciatore passa alla squadra di Serie C. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo. Di Maggio, centrocampista, si era già aggregato alla squadra irpina in precedenza. La società ha confermato l’ingaggio tramite comunicato ufficiale.
2026-07-14 18:22:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Luca Di Maggio è un nuovo calciatore dell’Avellino. È ufficiale il trasferimento in Irpinia del centrocampista classe 2005, che lascia l’Inter a titolo definitivo dopo l’ultima esperienza in prestito al Padova in Serie B. Ora, l’esperienza alla corte di Alessandro Nesta. Firmato un contratto di quattro anni con i lupi. Avellino, ecco Luca Di Maggio: ufficiale l’acquisto del centrocampista dell’Inter. “ L’U.S. Avellino 1912 – si legge nella nota ufficiale del club biancoverde – comunica di aver acquisito dal F.C. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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