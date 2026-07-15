Corriere dello Sport – Avellino ufficiale l’acquisto di Di Maggio dall’Inter | tutti i dettagli

Notizia in breve

Luca Di Maggio è stato acquistato dall’Inter e trasferito all’Avellino. L’operazione è stata ufficializzata e il calciatore passa alla squadra di Serie C. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo. Di Maggio, centrocampista, si era già aggregato alla squadra irpina in precedenza. La società ha confermato l’ingaggio tramite comunicato ufficiale.